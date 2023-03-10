النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية إجخره بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم

أمر النائب العام، الصديق الصور، اليوم الجمعة بحبس عميد بلدية إجخره، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار.

وياتي ذلك ضمن إطار ممارسة ولاية مكافحة جرائم الفساد، التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية .

وأفاد مكتب النائب العام، أن عميد البلدية تعمد وضع وثيقة رسمية ونسبها زورًا إلى مصلحة الضرائب، لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى بمصرف الوحدة جالو.

وأشار مكتب النائب العام، الى أنه أوقف العملية التي كان يقوم بها عميد البلدية، بعد اكتشاف الجرم الذي ارتكبه، عليه أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.