بنغازي| لجنة إعادة الإعمار والإستقرار تواصل أعمال الصيانة في المدينة

بنغازي 10 مارس 2023 (وال)- تواصل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لمدينة بنغازي، أعمال صيانة وتطوير مقرات كليات ومرافق جامعة بنغازي والتي تشمل مقر الإدارة العامة ومجمع القاعات والمكتبة المركزية، وكليات الهندسة والعلوم والاقتصاد وتجهيز مقر كلية التربية البدنية بالجامعة.

كما تتواصل أعمال إزالة المباني العشوائية بمحيط عمارات “البريد” في منطقة الكيش، والبدء في أعمال صيانة وتطوير مدرستَي شهداء السلماني الإعدادية والتحرير الإبتدائية.

وأكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لمدينة بنغازي، أن الصيانة ستتضمّن أعمال الطلاء وصيانة لدورات المياه، بالإضافة إلى تزيين المدرستين بالمسطّحات الخضراء وغيرها من أعمال التجديد للمرافق.

بدوره، أكد العضو الإعلامي للجنة الإعمار وإعادة الإستقرار سالم سويري، أن الأعمال لازالت مستمرة وقريبًا سيتم إنجازها من قبل الشركات المكلفة، وعند الإنتهاء من ذلك سيتم الإعلان عنها. (وال) ن ع/ ر ت

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