دعم أمريكي لمؤسسة النفط، وبن قدارة يحث الشركات الأمريكية على العودة

حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعا، الجمعة 10 مارس، في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جيوفري بيات.

من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي عن دعمهم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ إستراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز، وفق ما أفادت به المؤسسة.

وفي لقاء آخر، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل مجددًا في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك على هامش فعاليات مؤتمر CERAWEEk.

من جانبه أشاد نائب وزير الطاقة الأمريكي بارتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب المؤسسة.

كما عبرت مديرة إدارة شمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور عن دعمها لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في جهوده التي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية وتحسين البيئة، وفق المؤسسة.

كما أكدت دعم بلادها للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خططها الاستراتيجية في زيادة الإنتاج وبناء القدرات، وفق ما نقلته المؤسسة.

وتأتي سلسلة هذه اللقاءات مع الحكومة الأميركية بعد مشاركة واسعة لوفد المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة بن قدارة في مؤتمر CeraWeek الذي يعتبر الحدث السنوي الأهم لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

