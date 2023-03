وزارة الإسكان والتعمير تفتح ملف التعويضات الخاصة بأهالي غدامس

بحث وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي”، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي غدامس ملف التعويضات الخاصة بالمواطنين بالمدينة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للوكيل رفقة رئيس اللجنة المركزية للتعويضات “عبد الناصر ارفيدة”، وعدد من المهندسين بالوزارة، بناء على تعليمات وزير الإسكان والتعمير بشأن متابعة ملف التعويضات للمباني المتضررة وسير العمل بالمشروعات التنموية في مختلف المدن.

ووفق وزارة الإسكان، فقد ناقش المجتمعون عمل لجنة الحصر التي سلمت أعمالها إلى جهاز تطوير مدينة غدامس وطالبت بتحويلها إلى اللجنة المركزية للتعويضات.

كما تم عرض بعض المشروعات المتوقفة بالمدينة متمثلة في مشروعات البنى التحتية وشبكات المياه والمشروعات الإسكانية، وآليات استئناف العمل بها وتفعيلها.

المصدر: وزارة الإسكان والتعمير

