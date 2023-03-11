مصادر توضح حقيقة شحن مخصصات منحة الزوجة والاولاد لبطاقات إيفاء

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نباءاً مفادة أنه تم تحويل القيمة المالية لعلاوة الزوجة والبنات فوق سن 18 لـ3 أشهر من حساب الشؤون الإجتماعية إلى مصرف الجمهورية والبدء في شحن بطاقات ايفاء الخاصة بالمنحة.

ونفت مصادر مطلعة هذه الانباء وأنه لم يتم إضافة أي قيمة في بطاقة إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد وكل ما ينشر خلاف ذلك فإنه لا أساس له من الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، عن إحالة مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء عن الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن بطاقات ايفاء ستكون جاهزة ومشحونة يوم غدا الاحد.