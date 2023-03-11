مصادر تكشف حقيقة تحويل علاوة الزوجة والبنات والأبناء

الوطن| رصد

نفت مصادر مطلعة تحويل القيمة المالية لعلاوة الزوجة والبنات فوق سن 18 لـ3 أشهر من حساب الشؤون الإجتماعية إلى مصرف الجمهورية والبدء في شحن بطاقات ايفاء الخاصة بالمنحة.

وقالت المصادر إن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يتم إضافة أي قيمة في بطاقة إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد وكل ما ينشر خلاف ذلك لا أساس له من الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية، وفاء الكيلاني، عن إحالة مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء عن الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي.