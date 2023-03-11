في زمن الدبيبة.. “أسعار صاروخية وأغذية فاسدة ووكالة بدون بوّاب”

الوطن| رصد

قال الكاتب الصحافي، رضوان الفيتوري، إن الأسعار عادة ما ترتفع ارتفاعاً وصفه بـ “الصاروخي” قبيل شهر رمضان في السوق الليبية بشكل خاص، لا سيما في ضوء ضعف الرقابة، موضحاً أن الشهر يعتبر فرصة للتُجار من أجل زيادة الأسعار قبل وأثناء الشهر مع ارتفاع الطلب على السلع.

وأشار الفيتوري إلى إشكالية أخرى تواجه الأسواق في خطٍ متوازٍ مع مشكلة ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة، وهي مرتبطة بانتشار المواد غير الصالحة، ويقول: “يتم استيراد بعض البضائع من عدد من البلدان لا تتوافر فيها أدنى شروط السلامة والصلاحية.. ورأينا كيف امتلأت السوق الليبية بمواد غذائية فاسدة، دون وجود حسيب أو رقيب، ناهيك عن ارتفاع الأسعار”.

وفيما يصف الفيتوري بالتعبير الدارج وضعية الأسواق الليبية بكونها “وكالة بدون بوّاب (حارس)”، فإنه يلفت أيضاً إلى مؤشرات إيجابية وإن كانت متواضعة، تتعلق بجهود الحرس البلدي لضبط المشهد والتأكد من سلامة السلع وغيرها من الأمور الرقابية. كما يتحدث المحلل الليبي في الوقت نفسه عن التفاوت في أسعار وجودة المنتجات من منطقة لأخرى في ليبيا بشكل لافت.