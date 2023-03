“باتيلي”: مدة انتخاب مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم

قال المبعوث الخاص للامم المتحدة “عبد الله باتيلي” خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، حول اخر المستجدات عن الوضع السياسي في ليبيا، بأن مدة انتخاب مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، و الانتخابات لا يجب أن تترك فقط في أيدي المجلسي، لأن الشعب يريد بيئة تمكنه من اختيار من يمثله بطريقة يستحقها.

وأوضح “باتيلي” بأن استمرار المراحل الانتقالية الأجسام منتهية الولاية والحكومات المتعاقبة هو سبب عدم الاستقرار في ليبيا ويعرضها للخطر، مشددًا على ضرورة الانتخابات لاستعادة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وتخدمه.

وأضاف”بأن” الانتخابات لاتتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية بل هناك قضايا أخرى بالغة الأهمية تحتاج لمعالجة من بينها تحسين الوضع الأمني، والتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد”باتيلي” بأن مبادرته تهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات، كذلك عملت لجنة 6+6 المكلفة بوضع القوانين الانتخابية بشكل سريع وصحيح يمكن إجراء الانتخابات خلال هذا العام، والتزامه برعاية الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين لضمان توفير الأمن الانتخابي.

وأشار “باتيلي” بأنه طالب العديد من الأطراف بينهم حفتر وأعضاء 5+5 والقادة الاجتماعيين بتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة، مؤكداً لا يوجد أي سبب للتأخير الآن وبالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم.

كما أوضح “باتيلي” بأن اللجنة رفيعة المستوى هي طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية للعملية الانتخابية من قبل الليبيين أنفسهم، وستعمل بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا بأن الأطراف التي ستمثل اللجنة سيتم اختيارها من قبل الممثلين الليبيين وستقوم البعثة بتسيير المشاورات.

وأكد “باتيلي” بأنه يسعى للتوصل إلى مسار ليبي ليبي لإجراء الانتخابات وهدفنا الوحيد هو الوصول لحلول وسطية بشأن القضايا الخلافية لضمان الذهاب للانتخابات، وأن مبادرته هدفها أن تكون ليبيا حرة ومستقلة ومزدهرة.

