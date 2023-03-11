شمال أفريقيا يوضح بخصوص ما ورد عن مكتب النائب العام بالقبض على مجموعة قامت بإختلاس مبالغ مالية من مصرف

أعلن مصرف شمال أفريقيا لكافة الزبائن بخصوص ما ورد عن مكتب النائب العام في واقعة القبض على مجموعة قامت بإختلاس مبالغ مالية من مصرف شمال أفريقيا.

حيث طمئن بأن إدارة المصرف اكتشفت العملية وقت حدوثها وانها قامت باسترجاع الأموال المسروقة في تلك الفترة وقدمت شكوى إلى مكتب النائب العام بشأن الواقعة والذي قام مشكوراً باستيفاء التحقيقات ومتابعة القضية والقبض على الجناة بعد تزويدهم بكافة البيانات المطلوبة.

كما أن أموال المودعين لم تتعرض للمساس وإنها تحت المراقبة بأحدث أنظمة الحماية الرقمية وإن الإدارات التقنية قامت بتطوير جميع انظمتها مواكبة لتطور تقنيات الحماية الحديثة

نشكر جزيل الشكر مكتب النائب العام وكافة الجهات الضبطية على مجهوداتهم الجبارة.

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