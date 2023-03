إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تتطلق بين فريق البعثة الصندوق والمصرف المركزي

أنطلقت اليوم السبت، بالعاصمة التونسية، مشاورات المادة الرابعة من إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بين فريق بعثة صندوق النقد الدولي وفريق مصرف ليبيا المركزي، والتي كانت متوقفة منذ عام 2013.

وحسب المكتب الاعلامي لمصرف ليبيا المركزي، فأن ستستمر هذه المشاورات طوال هذا الاسبوع مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة، لغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

