خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن وصول 100 مليون إلى الجمهورية بشرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة كبيرة بقيمة 100مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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