من خلال مؤتمر الطاقة العالمي في “هيسوتن” الأمريكية بن قدارة يكشف خططه لزيادة الإنتاج في ليبيا ويتحدث عن عدة مشاريع نفطية

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي في مدينة هيوستن الأمريكية حرص المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة الإنتاج وبناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين بما يضمن مصالح ليبيا وشركائها في مجال الطاقة.

وأضاف بند قدارة من جانبه من خلال المؤتمر أن ليبيا تمتلك إلى جانب خمس دول أكبر احتياطي غاز في إفريقيا ونحن ملتزمون بتطويره.

وأوضح بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط حريصة على التركيز والتنوع في الإنتاج كما أن لدينا خط غرين ستريم الذي يعمل بنسبة 100% تجاه أوروبا ولدينا أيضا خطط لزيادة المشاريع وذلك لتزويد أوروبا بالطاقة البديلة وذلك يعتمد بشكل كبير على موقع ليبيا الجغرافي وقربها من أوروبا .

وتابع بن قدارة بالقول وقعت حكومة الوحدة الوطنية عقدا مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء مشروع في الطاقة المتجددة والآن نطرح هذه الفكرة على شركة إيني الإيطالية لإنشاء مشروع مماثل .

وقال بن قدارة نطمح أن تصبح ليبيا من أكبر عشر مصدري الغاز عالميا وأن نوفر كل الغاز و الكهرباء الذي تحتاجه البلاد .

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