شاهــد .. الصديق الكبير يتحدث عن تخفيض سعر الصرف.. ويكشف أمراً صادماً !

علق الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عن تخفيض سعر الصرف للدولار الامريكي في الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن.

وقال الكبير في كلمته ضمن الملتقى المنعقد اليوم السبت، “لو تبو من غدوة المصرف المركزي ينزل سعر الصرف إلى دولار بدينار ينزله لكن حا نعيشو بيه خمسة أو ستة أشهر ونمد أيدينا للمساعدات الدولية”.

وأضاف الكبير “سعر صرف الدينار لا يناقش في مجموعات عامة ولا يمكن تعديله حاليًا لاعتمادنا على النفط كمصدر وحيد ، إذا خفضنا الدولار فلن تكفينا الأموال 6 أشهر”.

وأكد الكبير على أهمية تقوية الدينار الليبي عبر تعديد مصادر الدخل، مضيفاً “أنا عندي قناعة كاملة لو وضعنا اليد في اليد واستغلينا موارد الدولة ممكن يولي الدولار بدينار وممكن يرجع ل30 قرش زي ما كان قبل”.