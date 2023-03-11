فريق عمل من وزارة المالية يختتم فعاليات ورشة عمل ينظمها البنك الدولي في تونس

تم يوم أمس الجمعة في العاصمة التونسية اختتام فعاليات ورشة العمل التي ينظمها البنك الدولي، وذلك بمشاركة فريق عمل من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ، وعلى رأسهم مدير إدارة الموارد المالية رئيس لجنة الإصلاحات المالية العامة .

حيث تناولت الورشة عدة محاور منها: مناقشة آليات عمل الإصلاحات المالية العامة، وقضايا التحديات التي تواجه تبني أنظمة مالية عامة حديثة والفرص المتاحة في هذا الشأن، وكذلك الحاجة إلى وجود دليل متكامل للحسابات ونظام معلومات متكامل في وزارة المالية وسبل تبني نظام حساب الخزانة الموحد وآلية عمله والاشكاليات المتعلقة بالتنفيذ، وأيضاً التفاصيل الدقيقة الفنية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية وفق الاستراتيجيات المتبعة من وزارة المالية .

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