الدبيبة يًؤكد على ضرورة دعم القطاع الخاص للرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني

زليتن 11 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن.

وحضر أعمال الملتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وعددٍ من الوكلاء ولفيف من رجال الأعمال والصناع من مختلف المدن الليبية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الإلتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكدًا عدم السماح بهذا الأمر.

وقال الدبيبة إن “كل من لديه رخصه استيراد سنسهل له الحصول على النقد الأجنبي حتى لو كان من صغار المستوردين”، لافتًا إلى أن “الوضع الآن في ليبيا جيد جدًا بالنسبة للدول المحيطة بنا”، مشيًرا إلى أن اجتماع زليتن مؤشر قوي على تعافي الحالة الاقتصادية في ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة أنه رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على معظم العالم، لكنها لم تؤثر على ليبيا ولم تختف أي سلعة من الأسواق الليبية.

وناقش الملتقى أيضًا عددٍ من الملفات التي تساعد في تنظيم القطاع الخاص للقيام بدروه في ليبيا، بإعتباره الرافد الأساسي للقطاع العام. (وال)

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