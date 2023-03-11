محافظ المركزي ينفي إقفال المقاصة بين المصارف التجارية بين شرق وغرب البلاد

نفي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم السبت 11، إقفال المقاصة بين المصارف التجارية بين شرق وغرب البلاد، مؤكدا أن كل ما حدث ويحدث كان بسبب عدم قبول المصارف التجارية لصكوك بعضها البعض، نتيجة الدين العام الموجود في المنطقة الشرقية، وعدم وجود أرصدة كافية لفروع المصارف التجارية هناك.

وأوضح الكبير في كلمة له خلال مشاركته في ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين في مدينة زليتن، أن المركزي قام بضخ أموال في جميع فروع المصارف التجارية، في ليبيا، وخصوصا التي لديها مشاكل، لزيادة أرصدتها منذ عام 2021 وحتى الآن.