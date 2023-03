“العابد”و”المبروك” يشاركان في حلقة نقاش حول إعادة إعمار مدينة مرزق

شارك وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، رفقة وزير المالية “خالد المبروك” بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت ، في حلقة نقاش حول إعادة إعمار مدينة مرزق، بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية “عمر كتي”.

وكانت حلقة النقاش بعنوان: “يوم في رحاب فعاليات مدينة مرزق”، ضمن احتفالية إصدار الإرث الحضاري والثقافي المعاصر للمدينة، بتنظيم مجلس حكماء وأعيان مرزق، بالتعاون مع جهاز الإسكان والمرافق.

وأكد “العابد” خلال كلمته في الحلقة، على إطلاق دورات تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل من أبناء مرزق، مشيرا إلى أهمية تنظيم سوق العمل في المدينة للمساهمة بشكل إيجابي في إعادة الإعمار.

