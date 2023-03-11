100 دينار.. سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء

رسم عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، صورة قاتمة للوضع المعيشي في بلديات الجنوب حيث يعاني المواطنون من ارتفاع وغلاء الأسعار بالتزامن مع قرب شهر رمضان .

وقال ماتكو، في تصريح صحفي، إن “أسطوانة الغاز تباع في السوق السوداء بـ100 دينار والبنزين يصل سعره إلى 80 دينارا للبرميل 20 لترا“.

وتابع أن “الحكومتين في الشرق والغرب لم تقدما لنا أي شيء يذكر، ورغم كل المناشدات للحكومتين في الشرق والغرب؛ فإنه لم يتم تقديم أي شيء يذكر للبلدية”.

وأشار إلى أن أوباري “تعاني من أزمة وقود، حيث لا توجد بها سوى ثلاث محطات؛ إحداها تتبع لشركة الشرارة الذهبية وهي مقفلة من فترة ولم يتبقَّ سوى محطتين تتبعان شركة نفط ليبيا، ولا يصل للمحطات سوى صهريج واحد كل أسبوعين”.

وأردف موضحًا؛ “المواطنون يعانون من شح الوقود وغلاء أسعاره إن وجد بالسوق السوداء”.

وعقّب مضيفًا أن “الميزانيات محدودة جدا، وسنة 2022 انتهت ودخلنا في العام 2023 ولم تستلم البلدية من مخصصات الباب الثاني سوى الربع الأول فقط من ميزانية العام 2022”.

وختم موضحًا أن “بلدية أوباري تعاني من مشاكل كبيرة من فترة طويلة شأنها في ذلك شأن جميع بلديات فزان”.