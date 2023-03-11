الدبيبة يدعو المركزي لتسهيل تدبير التجار بالعملة: اصدقائي اخبروني بأن الاعتمادات اعلى من السوق السوداء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه لا بد من دعم رجال الأعمال، لأنهم أهم طبقة في تدوير وعمل الإقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال كلمة الدبيبة في الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن، اليوم السبت.

ودعا الدبيبة إلى ضرورة تسهيل مهمة صغار التجار طالما يملكون رخصة رسمية، وذلك عبر تجاوز الصعوبات التي يمر بها التاجر الصغير أو من يشتري مواد خام لمصنعه البسيط.

وواصل: “هناك من يعاني في تدبير العملة.. وبعض التجار اتُهموا وسُجنوا في دول أخرى بسبب تحويل العملات، فبعضهم يحول عملات من خلال شركات أجنبية، وهي تحت مجهر المخابرات”.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة تسهيل مصرف ليبيا المركزي لتدبير التجار للعملة، مضيفًا: “بعض أصدقائي أخبروني بأن الاعتمادات (المستندية) تكلفتها أعلى من الشراء من السوق السوداء ولذلك دعيت محافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) إلى فتح الحوار وتجاوز تلك الصعوبات”.

وأكد على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكدًا عدم السماح بهذا الأمر.