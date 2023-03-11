اقتصاد

بن قدارة يُؤكد ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 11 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل مجددًا في قطاع النفط والغاز في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء بن قدارة مع نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك على هامش فعّاليات المؤتمر الدولي للطاقة” CERAWEEk” الذي عقد بمدينة هيوستن الأمريكية, وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على فيسبوك.
من جانبه، أشاد نائب وزير الطاقة الأمريكي بإرتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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