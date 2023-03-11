بن قدارة يُؤكد ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا

واشنطن 11 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل مجددًا في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بن قدارة مع نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك على هامش فعّاليات المؤتمر الدولي للطاقة” CERAWEEk” الذي عقد بمدينة هيوستن الأمريكية, وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على فيسبوك.

من جانبه، أشاد نائب وزير الطاقة الأمريكي بإرتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط. (وال)

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