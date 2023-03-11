اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية غدًا

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 دينار ابتداءً من يوم غدًا الاحد الموافق 12 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط الأحد 12-3-2023 توزيع السيولة بسقف سحب2000 د.ل
- صندوق التضامن لاجتماعي الأحد 12-3-2023 توزيع حوافظ المعاش الاساسي شهر 1 على المصارف
- مصرف شمال أفريقيا فرع سوق الجمعة توزيع السيولة بسقف سحب2000 د.ل
يوم الأحد 1232023للرجال
يوم الاتنين 1332023للنساء
يوم الثلاثاء 1432023للرجال
يوم الأربعاء 1532023للنساء
- مصرف الجمهورية فرع بالخير توزيع السيولة بسقف السحب 3000 د.ل
يوم الأحد 1232023للرجال
يوم الاتنين 1332023للنساء
- مصرف الجمهورية فرع فشلوم للصيرفة الإسلامية توزيع السيولة
يوم الأحد 1232023للرجال
يوم الاتنين 1332023للنساء
- مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية توزيع السيولة بسقف سحب2000د.ل
يوم الأحد 1232023للرجال
يوم الاتنين 1332023للنساء
- مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 للرجال بسقف السحب 1000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع قصر بن غشير توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 للرجال
- مصرف شمال أفريقيا فرع مسـلاته توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 من رقم 1 الي رقم 600
- مصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
- مصرف الوحدة فروع بنغازي سيتم توزيع السيولة ابتداء من الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
- مصرف شمال أفريقيا فرع الزاوية توزيع السيولة بسقف سحب2000د.ل
يوم الأحد 1232023للرجال
يوم الاتنين 1332022للنساء
- مصرف الجمهورية فرع جامعة طرابلس توزيع السيولة بسقف 2000 دينار
يوم الأحد 12.3.2023 للرجال
يوم الاثنين13.3.2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع جنوب طرابلس يتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
- مصرف الجمهورية وكالة قرجي سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
- مصرف الجمهورية فرع ألقادسيه سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
- مصرف التجاري فرع السواني سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
- مصرف الوحدة وكالة رأس لانوف توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
- مصرف الوحده /هراوه توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
- مصرف الوحدة لفروع بنغازي و الجبل الاخضر و البطنان و خليج السدرة و الواحات ابتداء من يوم الأحد 1232023 بسقف سحب 2000 دينار
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