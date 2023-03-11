اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية غدًا

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 دينار ابتداءً من يوم غدًا الاحد الموافق 12 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :