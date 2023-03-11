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اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية غدًا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 دينار ابتداءً من يوم غدًا الاحد الموافق 12 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

  • مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط الأحد 12-3-2023 توزيع السيولة بسقف سحب2000 د.ل
  • صندوق التضامن لاجتماعي الأحد 12-3-2023 توزيع حوافظ المعاش الاساسي شهر 1 على المصارف
  • مصرف شمال أفريقيا فرع سوق الجمعة توزيع السيولة بسقف سحب2000 د.ل
    يوم الأحد 1232023للرجال
    يوم الاتنين 1332023للنساء
    يوم الثلاثاء 1432023للرجال
    يوم الأربعاء 1532023للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع بالخير توزيع السيولة بسقف السحب 3000 د.ل
    يوم الأحد 1232023للرجال
    يوم الاتنين 1332023للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع فشلوم للصيرفة الإسلامية توزيع السيولة
    يوم الأحد 1232023للرجال
    يوم الاتنين 1332023للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية توزيع السيولة بسقف سحب2000د.ل
    يوم الأحد 1232023للرجال
    يوم الاتنين 1332023للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 للرجال بسقف السحب 1000د.ل
  • مصرف الجمهورية فرع قصر بن غشير توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 للرجال
  • مصرف شمال أفريقيا فرع مسـلاته توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 من رقم 1 الي رقم 600
  • مصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
  • مصرف الوحدة فروع بنغازي سيتم توزيع السيولة ابتداء من الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
  • مصرف شمال أفريقيا فرع الزاوية توزيع السيولة بسقف سحب2000د.ل
    يوم الأحد 1232023للرجال
    يوم الاتنين 1332022للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع جامعة طرابلس توزيع السيولة بسقف 2000 دينار
    يوم الأحد 12.3.2023 للرجال
    يوم الاثنين13.3.2023 للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع جنوب طرابلس يتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
  • مصرف الجمهورية وكالة قرجي سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
  • مصرف الجمهورية فرع ألقادسيه سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
  • مصرف التجاري فرع السواني سيتم توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
  • مصرف الوحدة وكالة رأس لانوف توزيع السيولة يوم الأحد 1232023
  • مصرف الوحده /هراوه توزيع السيولة يوم الأحد 1232023 بسقف سحب2000د.ل
  • مصرف الوحدة لفروع بنغازي و الجبل الاخضر و البطنان و خليج السدرة و الواحات ابتداء من يوم الأحد 1232023 بسقف سحب 2000 دينار

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