تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

تراجع سعر العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار، أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.13 دينار.

سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي

وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، وارتفع سعر كسر الذهب عيار (18) عند 225 دينارا مقابل 222 دينارا للغرام.