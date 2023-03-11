خاص.. اجتماع هام لرؤساء لجان الإدارة للشركات النفطية بمكتب هيوستن الخاص بمؤسسة للنفط

خاص: بناء على تكليف “فرحات عمر بن قدارة” رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قام وفد رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وبرفقة مستشار رئيس مجلس الإدارة “د. منصف الشلوي” ، وذلك بزيارة فرع المؤسسة الوطنية هيوستن

حيث تم تقديم عرض مرني للسادة الحضور يحتوي على شرح تفصيلي لمهام المكتب واستراتيجية المؤسسة بشأن هذا المكتب وذلك بشأن مساعدة شركات القطاع للحصول على أفضل معدات وقطع غيار ، تكون اصلية و بأسعار المصنعين أو كلائهم المعتمدين ، والربط مباشرة دون وجود طرف أو وسيط من باب الشفافية و ضمان الحصول على المعدات وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل المختلفة.

وهذا بالتالي يؤدي بكل تأكيد إلى ترشيد الإنفاق في الميزانية للصرف على إحتياجات القطاع من معدات وتحديث للبنية التحتية المستمرة التي يحتاجها القطاع لزيادة الإنتاج والمحافظة على المستويات القياسية التي وصلت إليها المؤسسة الوطنية للنفط في خلال منتصف سنة 2000 والربع الأول لسنة 2003م ، من خلال إستراتجية تم وضعها من قبل مجلس إدارة المؤسسة للنهوض بالقطاع في مصاف الدول المصدرة والمنتجة للنفط والغاز.

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