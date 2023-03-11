خاص.. فريق مؤسسة النفط يعقد اجتماعاً هاماً مع الغرفة التجارة الثنائية العربية الأمريكية

خاص.. بناءً على تكليف “فرحات عمر بن قدارة” رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، قام وفد المتكون من رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وبمعية كبير مستشاري رئيس مجلس الإدارة ، للمشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات “د.منصف الشلوي” ، وذلك بعقد اجتماع مع الغرفة التجارة الثنائية العربية الأمريكية بتاريخ 9 مارس 2023 بمدينة هيوستن بولاية تكساس ، بحضور المدير التنفيذي للغرفة التجارية “عايدة عرايسس” و”بات فيلبس” رئيس فريق التجارة العالمية

وذلك للاطــلاع على الدور الكبير التي تقوم به الغرفة في مجال الطاقة ومامدى إمكانيتها وقدراتها في المساهمة في مساعدة قطاع النفط المتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والمؤسسات الواقعة تحت نطاق اشرافها ، وذلك عن طريق تسهيل سبل التواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها مع مجموعة الشركات الأمريكية المتقدمة في المجالات الفنية ولتقنية المتطورة ذات الصلة بنشاط المؤسسة وشركاتها لغرض ايجاد وخلق فرص التعاون وتقديم الدعم اللازم.

حيث استعرضت الغرفة الثنائية ما قامت به من أعمال في هذا المجال والذي اتضح بأنها تمتلك شبكة واسعة من الشركات الأمريكية الكبيرة والعملاقة في مجال الطاقة من خلال عضوية هذه الشركات بغرفة التجارة ، وعلى استعداد لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتقنية المتطوره وكافة المجالات الاخرى ذات العلاقة بالصناعات النفطية .

وبما فيها دعم ومساعدة المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق وتنفيذ رؤيتها المتعلقة 2030 بالحد من حرق الغاز والميثان وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون .

وتطرق الاجتماع إلى الدعم الذي قدمته الغرفه للمؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بمشاركتها بالمؤتمر والمزمع عقدة بالولايات المتحدة الامريكية خلال شهر مايو القادم برعاية غرفة التجارة والذي سيشارك فيه وفد من المؤسسة الوطنية للنفط والذي ترعاه الوكالة الامريكية للتجارة والتنمية.

وخلص اللقاء بإستمرار التواصل بين الغرفة التجارة الثنائية الأمريكية العربية مع المؤسسة الوطنية للنفط لدفع المزيد من المشاركات والتي تهدف لتحقيق أهداف وتطلعات المؤسسة الوطنية وتساهم في رفع كفاءة العاملين بقطاع وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع النفط لتوسيع العمليات وزيادة ورفع مستوى الانتاج باستخدام كافة التقنيات الحديثة والمتطورة وذات الصلة بمتطلبات واحتياجات قطاع النفط والطاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية