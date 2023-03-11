مفتشو الرقابة على الأغذية فرع الجفارة يُواصلون جولاتهم على محال بيع اللحوم

العزيزية 11 مارس 2023 (وال)- واصل مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجفارة، رفقة جهاز الحرس البلدي جولاتهم على محال بيع اللحوم، للوقوف على الظروف الصحية اللازمة لعرض وحفظ اللحوم.

وذكر المركز عبر – صفحته على فيسبوك – أنه تم توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة وإتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي التابعين للفرع، مشيرًا إلى أنه تم توجيه العاملين داخل المحال بضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية. (وال)

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