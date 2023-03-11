الصديق الكبير يتحدث عن تغيير سعر الصرف وحقيقة اقفال منظومة المقاصة بين الشرق والغرب واخر المستجدات

تحدث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال كلمته في الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي المنعقد في مدينة زليتن، بشأن تغيير سعر الصرف وحقيقة اقفال منظومة المقاصة بين الشرق والغرب والعديد من المواضيع الاقتصادية على الساحة الليبية.

وفيما يلي التفاصيل:

” تغيير سعر الصرف”

ـ سعر صرف الدينار الليبي ينبغي ألّا يُناقش في اجتماعات عامّة.

ـ لا مصدر دخل لليبيا سوى النفط، وتقوية الدينار الليبي تتطلّب تعديد مصادر الدخل.

ـ يمكن للمركزي زيادة سعر صرف الدينار غدًا لو أراد الليبيون لكن يمكن أن يستمرّ هذا السعر لنحو 5 أشهر فحسب ثمّ تضطرّ الدولة الليبية إلى الاستدانة خارجيًّا.

ـ نحمد الله جل وعلا على رعايته لنا للوصول إلى هذه المرحلة، وانظروا إلى لبنان واليمن.

ـ متأكد أنّا لو تعاونّا واستغلينا موارد الدولة فسيعود سعر الصرف إلى سابق عهده وأقلّ منه.

“المقاصّة”

ـ إقفال المقاصّة أمر غير صحيح، إذ لم تُقفل يومًا ما، وهو أمرٌ رُوّج سياسيًّا لخلق فتنة بين الشرق والغرب.

ـ المقاصّة تعمل بالكامل، لكن يوجد عزوف بين المصارف عن قبول صكوك بعضها بعضًا نتيجة الدين العام المتراكم في المنطقة الشرقية.

ـ قمنا في 2021 بحل جزئي لمشكلة تراكم إيداعات المصارف التجارية في مركزي البيضاء، وزوّدنا المصارف بـ 21 مليار دينار.

ـ يوجد توافق الآن بيننا وبين مركزي البيضاء، ونواصل زيادة أرصدة المصارف التجارية كلَّها وأراقب ذلك بنفسي يوميًّا، وقد ضخخنا أموالا في المصارف خلال فبراير الماضي وسنواصل في مارس الجاري وما بعده.

ـ حركة صكوك المقاصة تسير الآن في انسيابية، وستعالج المشكلة قريبا بإذن الله.

ـ سبب الإشكال الكبير في ملفّ المقاصّة، هو بناء دين عام كبير في المنطقة الشرقية دون مقابل له، وأخذ الدين من أرصدة المصارف التجارية.

“إنجازات المركزي”

ـ يتعرض المركزي والقطاع المصرفي الليبي خلال عقود مضت للإهمال والتهميش، وواجه عديد التحديات غير المسبوقة منذ 2014.

ـ أهمّ التحديات الانقسام السياسي والمؤسسي، وإيقافُ النفط تعسفيًّا، وتأثُّر العلاقة مع المراسلين بالخارج، والإنفاق الموازي الذي أضرّ بالمركز المالي للمصارف التجارية، وأزمة السيولة، وتحدي فرض رقابة دولية على الإنفاق العام، وغيرها.

ـ تمكّن المركزي من التعامل مع كل هذه التحديات، ونجح في الحفاظ على استمرار القطاع المصرفي ونظام المدفوعات، وعلى العلاقة بشبكة المراسلين في الخارج وتطويرها.

ـ نجح المركزي أيضا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف مقارنة بدولٍ مرّت بأزمات مشابهة لليبيبا، وتوفير النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية، ومعالجة أزمة السيولة.

ـ اتخذ المركزي خطوات متقدمةً نحو التحوّل الرقمي، منها تطوير البنية التحتية، وتحديث المنظومات، وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني، واقتراح التشريعات المواكبة لها.

ـ رفع المركزي مستويات الإفصاح والشفافية عبر نشره تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عبر موقعه الإلكتروني.

“حلّ مشاكل القطاع الخاص”

ـ نجدّد تأكيد موقف المركزي الداعم للقطاع الخاص، سواء أكان تجاريا أم صناعيا أم خدميا.

ـ نواصل التعاون مع حكومة الوحدة والمؤسسات في مواجهة التحديات التي تحول دون أداء القطاع الخاص لدوره الذي نتطلع عليه.

ـ أدعو رجال الأعمال الليبيين إلى تشكيل لجنة بينهم لحصر وتدوين المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديمها لحكومة الوحدة الوطنية والمركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

“غسل الأموال والقائمة الرمادية”

ـ نأمل من رجال الأعمال التعاون مع المصارف التجارية في استيفاء المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على ليبيا بعيدةً عن إدراجها في القائمة الرمادية.

خدمة الدفع الإلكتروني “باي بال”

ـ حاولنا مرارا، ومن بينها محاولات مع تونس، لتحفيز شركة “PayPal” للدفع الإلكتروني لإدخال ليبيا وتونس ضمن مجال تغطيتها، لكنّها لم تنجح لرفض الشركة ذلك حتى الآن.