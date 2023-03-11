“الدبيبة” يشدد على أهمية الالتزام بتوفير السلع الأساسية وعدم المضاربة بالأسعار خلال شهر رمضان

قام رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالمشاركة بالمسرح الوطني بزليتن، بأعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن، وحضر أعمال الملتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الوكلاء ولفيف من رجال الأعمال والصناع من مختلف المدن الليبية.

وخلال كلمته أكد الدبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه.

وبدوره أكد “الكبير” في كلمته، على جاهزية المركزي للتعاون مع الحكومة لدعم القطاع وتسهيل الإجراءات لإنجاح عملهم مع ضرورة مراعاة بعض القيود الدولية التي تعيشها البلاد، لضمان الاستقرار والرعوية لعدد من البرامج الداعمة للقطاع الخاص.

وشدد “الدبيبة” خلال مداخلاته، المتعددة على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكداً عدم السماح بهذا الأمر.

وناقش الملتقى أيضاً عدداً من الملفات التي تساعد في تنظيم القطاع للقيام بدروه في ليبيا، باعتباره الرافد الأساسي للقطاع العام.

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