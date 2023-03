“الكبير”: بإمكان المصرف المركزي من الغد تخفيض سعر الصرف إلى دولار بدينار لكننا سنمد أيدينا بعدها خلال أشهر للمساعدات الدولية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبي الأول بمدينة زليتن اليوم السبت، إن المصرف المركزي بإمكانه من الغد تخفيض سعر الصرف إلى دولار بدينار؛ لكننا سنمد أيدينا بعدها خلال أشهر للمساعدات الدولية.

وأوضح “الكبير” بأننا في ليبيا معتمدين على مصدر واحد فقط وهو النفط والغاز، وإذا أردنا تقوية الدينار الليبي يجب أن نعدد مصادر الدخل، مؤكدا بأن رجال الأعمال الليبيين يمكنهم تحقيق ذلك من خلال استغلال ثروات البلاد.

وأشار المحافظ إلى أنهم في المصرف المركزي ممتنين أننا وصلنا لهذه المرحلة في ظل هذه الظروف، خصوصا ونحن نرى ما حصل لسعر الصرف في البلاد الأخرى غير المستقرة مثل اليمن والعراق وسوريا حتى لبنان الدولة المستقرة.

وختم الكبير حديثه في هذا الشأن بالقول: “أنا عندي قناعة كاملة وعلى يقين كامل بأننا لو وضعنا اليد في اليد واستغلينا موارد الدولة سنصل ومن الممكن أن يصبح الدولار بدينار وممكن أن يرجع الدولار بـ30 قرشا كما كان سابقا”.

