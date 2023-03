“الدبيبة” يؤكد على ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت بالمسرح الوطني بزليتن، بأعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع البلدية، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

ونوقش خلال الملتقى عددا من الملفات التي تساعد في تنظيم القطاع للقيام بدروه في ليبيا، باعتباره الرافد الأساسي للقطاع العام.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه، مشدداً خلال مداخلاته، على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين.

من جانبه أكد “الكبير” في كلمته، جاهزية المركزي للتعاون مع الحكومة لدعم القطاع وتسهيل الإجراءات لإنجاح عملهم مع ضرورة مراعاة بعض القيود الدولية التي تعيشها بلادنا، لضمان الاستقرار والرعوية لعدد من البرامج الداعمة للقطاع الخاص.

كما حضر هذا المتلقى عدد من الوكلاء ولفيف من رجال الاعمال والصناع من مختلف المدن الليبية

