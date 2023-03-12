الشركة العامة الكهرباء تستكمل تركيب أبراج خط السرير- اجدابيا

كشف مدير إدارة محطات الجهد العالي بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية سالم عبدالصمد عن استكمال تركيب أبراج خط السرير – أجدابيا 400 kv.

وأضاف عبد الصمد لتطبيق بكم الإخباري بأنه سيتم خلال المرحلة اللاحقة نقل كامل القدرة الانتاجية لمحطة السرير المقدرة ب750 ميغاوات على الشبكة العامة، وذلك بعد البدء في صيانة 4 أبراج نقل طاقة متضررة جنوب مدينة سبها.

وأكد عبد الصمد على استكمال عملية العمرة الدورية وإعادة تشغيل عدد 3 توربينات بالمحطة حيث تتمثل المرحلة القادمة في رفع القدرة الإنتاجية للمحطة من 400 ميغاوات إلى 750 ميغاوات ونقلها بالكامل على الشبكة العامة.