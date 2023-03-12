الشرارة الذهبية تؤكد ل “بكم” استئناف توزيع الوقود لكافة المحطات التابعة لها

أكد عضو مجلس إدارة شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية فؤاد فارس استئناف توزيع الوقود في كافة المحطات التابعة للشركة بمختلف المدن الليبية بعد توقفها منذ 20 فبراير الماضي.

وقال فارس لتطبيق بكم الإخباري إن عدد المحطات التي ما زالت مقفلة 5 محطات توزيع من أصل 380 محطة، وأن كميات الوقود التي استلمت من قبل مراكز التوزيع بلغت حولي 5 ملايين لتر، منها 1,650 مليون لتر وزعت بمناطق مدينة طرابلس الكبرى، و1 مليون لتر بمركز توزيع المدن الوسطى مصراته وسرت، و850 ألف لتر بمركز توزيع المنطقة الشرقية بنغازي، و250 ألف لتر بمركز توزيع المنطقة الجنوبية بسبها، فيما جاري العمل على إمداد مدينة الزاوية وعدد من مدن المنطقة الغربية بكمية 1 مليون لتر.

وشهدت مدن عديدة أزمة وقود بسبب تعطل الإمدادات إلى المحطات، وسط خلاف بين اثنتين من شركات التوزيع الرئيسية، وكان رئيس الحكومة قد أصدر تعليمات لشركة البريقة بضرورة تزويد جميع المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع العاملة في السوق.