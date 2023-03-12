المركزي: انخفاض الدولار وقفزة للإسترليني

الوطن| رصد

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، في تعاملات بداية الأسبوع في السوق الرسمية.

وتراجع سعر العملة الأميركية إلى 4.82 دينار مقابل 4.85 دينار نهاية الأسبوع الماضي بفارق 3 قروش، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين قفز الجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش، مسجلا 5.80 دينار مقابل 5.75، الخميس، في حين صعد متوسط سعر اليورو إلى 5.13 مقابل 5.11 دينار الخميس الماضي.

كما هبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.31 مقابل 1.32 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 مقابل 1.53 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: