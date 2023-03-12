المركزي: انخفاض الدولار وقفزة للإسترليني

الوطن| رصد
انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، في تعاملات بداية الأسبوع في السوق الرسمية.
وتراجع سعر العملة الأميركية إلى 4.82 دينار مقابل 4.85 دينار نهاية الأسبوع الماضي بفارق 3 قروش، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
في حين قفز الجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش، مسجلا 5.80 دينار مقابل 5.75، الخميس، في حين صعد متوسط سعر اليورو إلى 5.13 مقابل 5.11 دينار الخميس الماضي.
كما هبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.31 مقابل 1.32 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 مقابل 1.53 دينار الخميس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8258 د.ل
|4.8379 د.ل
|4.8137 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1339 د.ل
|5.1468 د.ل
|5.1211 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8028 د.ل
|5.8173 د.ل
|5.7883 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4889 د.ل
|3.4976 د.ل
|3.4801 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1739 د.ل
|3.1819 د.ل
|3.166 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.2375 د.ل
|5.2506 د.ل
|5.2244 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4508 د.ل
|0.4519 د.ل
|0.4497 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.454 د.ل
|0.4551 د.ل
|0.4528 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6897 د.ل
|0.6914 د.ل
|0.688 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.58 د.ل
|3.59 د.ل
|3.57 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2854 د.ل
|1.2886 د.ل
|1.2822 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.314 د.ل
|1.3172 د.ل
|1.3107 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5436 د.ل
|1.5474 د.ل
|1.5397 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.463 د.ل
|0.4642 د.ل
|0.4619 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.637 د.ل
|0.637 د.ل
|0.637 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2544 د.ل
|0.255 د.ل
|0.2537 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6977 د.ل
|0.6994 د.ل
|0.6959 د.ل
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك