تحديث جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 12 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 12 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8258 دينار، مسجلاً انخفاضًا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1339 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8028 دينار، والدولار الكندي 3.4889 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2544 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2854 دينار، والدرهم الإماراتي 1.314 دينار، والدينار التونسي 1.5436 دينار، والدرهم المغربي 0.463 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: