“الكبير” في تصريح ناري: من الممكن أن يرجع الدولار بدينار أو 30 قرش.. وهذا ما يحصل

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن سعر الصرف لا يُناقش في مجموعات عامة ، مضيفاً بأن ليبيا معتمدة على مصدر واحد فقط النفط والغاز .

وتابع بالقول: تريدون تقوية الدينار الليبي عددو مصادر الدخل ، ونحن غير راضيين ولكن هذا الواقع ، “لو تبي غدوا المصرف المركزي ينزلك الدينار بدولار ينزله لكن حنعيشو بيه خمسة أو ستة شهور وحتمد يدك للمساعدات الدولية” .

وأضاف بالقول: أنظرو إلى دول الجوار مما يمرو به الأن ، ونحن جزء من الواقع وهذا واقع غير راضيين عنه ولا بد من تعدد مصادر الدخل وأنتم المصدر الحقيقي لتعدد مصادر الدخل بإستغلال ثروات البلاد ونحمد الله تعالى لرعايته ووصلنا إلى هذه المرحلة إنظروا إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان الدولة المستقرة .

وتابع بالقول؛ أنا على قناعة كاملة لو وضعنا اليد في اليد واستغلينا موارد الدولة سنصل من الممكن أن يرجع الدولار بدينار ،ومن الممكن أن يرجع ل30 قرش مثلما كان بالسابق .

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