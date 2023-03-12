تعرف على المصارف التي اعلنت ادراج منحة الابناء في حسابات مستحقيها

اعلنت عدد من المصارف التجارية اليوم الاحد عن ادراج منحة الابناء تحت الثامنة عشرة عن الاشهر الثلاثة الاولى من 2023 م (يناير، فبراير ومارس) في الحسابات المصرفية.

ونوه المصرف التجاري الوطني عن الشروع في ادراج منحة الأبناء عن الأشهر الثلاثة يناير، فبراير، مارس من سنة 2023 في حسابات مستحقيها، مضيفاً إنه سيتم اضافتها تدريجيا في حسابات مستحقيها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وبحسب بيان صادر عن مصرف الامان أكد فيه “الشروع في إدراج علاوة الابناء عن الاشهر (يناير – فبراير – مارس 2023)، مشيراً إلى إنه “ستصل رسائل نصية تباعا بذلك خلال 24 ساعة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، عن إحالة مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء عن الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي.