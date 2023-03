الكبير يكشف أسباب عدم تعديل سعر صرف الدينار، وينفي إغلاق “المقاصىة”

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ضرورة تعدد مصادر دخل البلاد من أجل تقوية قيمة الدينار الليبي.

وقال الكبير خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن؛ إن ليبيا تعتمد على مصدر واحد فقط وهو النفط والغاز؛ موضحا أنه بإمكان المصرف المركزي تعديل سعر الصرف ليعادل الدينار الدولار، لكن الأمر لن يتجاوز خمسة أو ستة أشهر حتى تلجأ البلاد إلى المساعدات الدولية، بحسب وصفه.

وأضاف الكبير أن سعر صرف الدينار الليبي ينبغي ألّا يُناقش في اجتماعات عامّة، مؤكدا أنّه لو تمت الاستفادة من موارد الدولة فسيعود سعر الصرف إلى سابق عهده وأقلّ منه، بحسب وصفه.

وفي رده عن سؤال حول المقاصة، نفى الكبير إقفالها، قائلا إنه أمر غير صحيح بالمطلق وتم الترويج له سياسيا لخلق فتنة ما بين الشرق والغرب، مؤكدا أن منظومة المقاصة تعمل بالكامل.

وأشار الكبير إلى أن هناك عزوفا ما بين المصارف التجارية عن قبول صكوك بعضها البعض نتيجة الدين العام المترتب في المنطقة الشرقية.

وأوضح الكبير أن المصرف قام في 2021 بحل جزئي لمشكلة تراكم إيداعات المصارف التجارية في مركزي البيضاء، وتزويد المصارف بـ21 مليار دينار.

ولفت الكبير إلى أنه يوجد توافق الآن بين مصرف ليبيا المركزي ومركزي البيضاء، مؤكدا مواصلة زيادة أرصدة المصارف التجارية كلها وأنه يراقب ذلك بنفسه يوميًّا، حسب قوله.

وقال الكبير إن المركزي قد ضخّ أموالا في المصارف خلال فبراير الماضي وأنه سيواصل ذلك في مارس الجاري وما بعده.

وجدد الكبير تأكيده أن حركة صكوك المقاصة تسير الآن في انسيابية، وأن سبب الإشكال الكبير في الملف هو بناء دين عام كبير في المنطقة الشرقية دون مقابل له، وأخذ الدين من أرصدة المصارف التجارية، وفق قوله.

المصدر: كلمة محافظ المصرف المركزي في الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبيين

