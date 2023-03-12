الدبيبة يفتتح خط جديد لجبنة المثلثات بقدرة إنتاجية كبيرة

زار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة رفقة عدد من الوزراء، شركة الجيد للصناعات الغذائية للوقوف على سير العمل بها.

واطلع رئيس الوزراء على رؤية مجلس الإدارة المستقبلية لفتح خطوط إنتاجية جديدة في الفترة القريبة، معربا عن إعجابه بتوطين الصناعات الغدائية داخل ليبيا بأيادٍ ليبية، مطمئنا المواطنين بأن أبناءهم بهذا المصنع يواصلون الليل بالنهار لتوفير الاحتياجات الأساسية من الألبان والعصائر والأجبان وبكميات وفيرة، لتوزيعها في كافة ربوع ليبيا ضمن تعليماته العاجلة، لتوفير احتياجات المواطن الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى هامش الزيارة، تم افتتاح خط جديد لجبنة المثلثات لتتحول الشركة من شركة مستوردة للأجبان إلى شركة مصنعة بقدرة إنتاجية تبلغ 3600 عبوة في الساعة و96 ألف يوميا و2,8 مليون عبوة شهريا.