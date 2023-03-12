الدبيبة : قطار التنمية انطلق ومن يركب فيه سيكون معنا ومن يتخلف علينا بسلامته

أكد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاحد على أن استقرار ليبيا من استقرار مصر والمنطقة كلها مشيرًا الى أن الاقتصاد يمكنه أن يقرب المسافات .

وقال الدبيبة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الطريق الدائري الثالث، بالتعاون مع تحالف شركات مصرية، قال أن: “قطار التنمية والاستقرار انطلق، ومن يركب فيه أولاً سيكون معنا وصاحبنا، ومن يتخلف علينا بسلامته”.

وأضاف الدبيبة، نعتز بالتعاون مع مصر، وأمننا من أمن مصر، واللقُمة نقسمها مع بعض وقوة العامل المصري من قوة الشعب الليبي، ويجب أن نحافظ على أمنه وسلامته.

وتابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، قائلًا :”اختيارنا للتحالف المصري لم يكن له أي بعد سياسي، بل كان اختيار تقني بحت”.

وأكمل الدبيبة، قوله خلال الافتتاح أنه : “لابد أن نقف مع بعضنا البعض، فمصر إذا مرت بأزمة يمكن لليبيا أن تقف بجوارها، ونمد يد العون حتى تخرج من أزمتها، كما وقفت الحكومة المصرية والشعب الليبي بجانبنا”.