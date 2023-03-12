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اجتماع هام للدبيبة بشأن ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

عقد رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة اجتماعا، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، والمدّعي العام العسكري مسعود رحومة، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

وخُصِّص هذا الاجتماع لمتابعة تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.

وكُلّفت، خلال الاجتماع، إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.

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