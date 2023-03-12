“الدبيبة” يتابع تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية

اجتمع رئيس الوزراء-ووزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ورئيس الأركان العامة “محمد الحداد”، والمدّعي العام العسكري “مسعود رحومة”، ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

تناول الاجتماع متابعة تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.

حيث كلف خلال الاجتماع إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.

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