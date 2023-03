“الدبيبة” يتابع مع”شكشك” و”المبروك” تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال اجتماع،مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ورئيس الأركان العامة “محمد الحداد”، تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.

وكُلّفت، خلال الاجتماع، إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.

حضر الاجتماع المدّعي العام العسكري “مسعود رحومة”، ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

