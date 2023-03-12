“الفارسي” يكتب: رداً على محافظ مصرف ليبيا

كتب: د. أيوب محمد الفارسي قسم الاقتصاد- كلية الاقتصاد- جامعة بنغازي

تكلم المحافظ بكلام بعيد كل البعد عن أساسيات الاقتصاد ، وهذا غير مستغرب من شخص غير متخصص في الاقتصاد ويشغل وظيفة اقتصادية .

تكلم المحافظ أن لو أن سعر الصرف أصبح أقل من سعره الآن لقادنا ذلك لأن نستدين من الخارج !!

وأضاف لو كان لدينا اقتصاد متنوع سأجعل سعر الصرف 1 دينار = 1 دولار .

الرد

أولا : سعر الصرف الذي كان سائداً قبل التخفيض الغير مدروس كان في وقت توقف فيه إنتاج النفط وانهارت أسعار النفط عالميا ، كل الدول المشابهة لليبيا تلقت صدقة الأسعار ودافعت عن سعر الصرف حتى انقضاء الأزمة، وليبيا تخطت الأزمة بعد عودة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط ولكن بدون دراسة على الإطلاق تم تخفيض قيمة العملة بشكل كبير جدا جدا وبعيدا عن سعر التعادل، ثم عادت الأمور لطبيعتها وبدأت الاحتياطيات التي تحججوا بها في التكون من جديد ولكن مع دينار مريض ومنهك وأضعف مما يجب أن يكون عليه .

ثانيا: الكلام الصادم للمحافظ انه يريد أن يقوي العملة بعد التنويع ، وهذا عكس أبجديات الاقتصاد ، فالدول التي لديها هيكل إنتاج متنوع تعمد لتخفيض قيمة عملتها لتزيد من حجم صادراتها لأن بضائعها ستكون أرخص بالنسبة للدول الأخرى .

ثالثا : أن طبيعة الاقتصاد الريعي والمعتمد على الاستيراد من الخارج لتلبية الطلب المحلي على المنتجات لا يمكن أن يتم فيه تخفيض قيمة العملة كما حدث في ليبيا .

إذاً فالنظريات معكوسة في رأس المحافظ ، وهذا يبين فعلا عقلية من قام بتخفيض قيمة العملة التي أدت إلى مشاكل عديدة تحتاج لسنوات لمعالجتها .

شرح مبسط لغير المتخصصين في الاقتصاد مرفق صورة ظاهرة شهيرة في الاقتصاد وهي ظاهرة منحنى J ، وهي تنص على أن تخفيض قيمة العملة سيؤدي مع مرور لوقت لزيادة حجم الصادرات من السلع حتى يعالج خلل الميزان التجاري ويحقق فائضا بسبب زيادة الطلب سلع هذه الدولة .

ولكن الشرط المهم أن يكون لديك ما تصدره أولا، ولكن في ليبيا لا يوجد شيء لتصديره من سلع غير نفطية ، وبالتالي من المستغرب أن يتحدث المحافظ على أن تنويع الاقتصاد يستوجب تقوية العملة .

خلاصة قول المحافظ المستغرب هو (( ننوع اقتصادنا ومن ثم نجعل انتاجنا من السلع مرتفع الثمن بالنسبة للعالم الخارجي !!! )

أي ينسف كل جهد للتنويع بجعل هذا الإنتاج غير ذو تنافسية عالمية .

الحقيقة شيء غير مستغرب من بين كل العبث الذي نراه ببلادنا.

فالحقيقة التي يجب أن يعلمها الناس غير ذلك ، فالمقولة التي يجب أن تقال هي (( كيف أخفض قيمة العملة وليس لدي اقتصاد متنوع )) .

وإن شاء الله ينتهي هذا العبث عن قريب ويتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية