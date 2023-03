بعد توقف 10 سنوات.. استئناف مشاورات ليبيا وصندوق النقد الدولي

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي لقراءة واقع الاقتصاد الليبي، وتقديم المقترحات بشأنه.

وقال موقع صندوق النقد الدولي في منشوره السبت إن فريقا من خبرائه يقوم بجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن المشاورات ستستمر طوال الأسبوع مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة بعد أن توقفت منذ عام 2013.

وتتركز المشاورات التي تعقد في العاصمة التونسية على المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

وأرجع الصندوق أسباب توقف المشاورات إلى تبعات الحرب والتوترات الأمنية، على الرغم من استمرار عضوية ليبيا في المؤسسة الأممية المالية.

ويتوقع أن تصدر بعثة الصندوق في نهاية المشاورات، بيانا تضع فيه قراءتها للمشهدين الاقتصادي والمالي في ليبيا، وتوصياتها لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية.

المصدر: وكالة الأناضول + مصرف ليبيا المركزي

