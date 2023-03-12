شاهد .. اعلان جديد من مصرف ليبيا المركزي بشأن منحة الزوجة والابناء لهذه الأشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي, اليوم الاحد عن احالة منحة الزوجة والابناء عن الأشهر (يناير – فبراير – مارس ) لسنة 2023 بشكل رسمي للمصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.

وكانت عدد من المصارف التجارية اعلنت اليوم الاحد عن ادراج منحة الابناء تحت الثامنة عشرة عن الاشهر الثلاثة الاولى من 2023 م (يناير، فبراير ومارس) في الحسابات المصرفية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، عن إحالة مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء عن الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي للبدء بصرفها لمستحقيها.