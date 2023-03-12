بدء أعمال القسم الثاني من المرحلة الخامسة لمشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع

باشرت شركة الأشغال العامة وبالشراكة مع شركة أشغال تونس اليوم الأحد 12 مارس 2023، أعمال تنفيذ القسم الثاني من المرحلة الخامسة لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع، من أمام مسجد السيدة عائشة إلى مسجد الكحيلي وذلك بعد الإنتهاء من أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة للطريق .

كما بدأت اليوم أعمال الحفر وتنفيذ أنابيب تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومياه الشرب وأعمال شركة البريد ،وبحسب المخطط فإن هذه المرحلة ستكون بعرض 12متر لكل اتجاه أسوة بالمراحل السابقة ،وحاجز خرساني بمنتصف الطريق نوع نيوجرسي مع إنارة الطريق.