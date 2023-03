منحة الزوجة والأبناء لـ3 أشهر تُحال إلى المصارف التجارية

أعلن مصرف ليبيا المركزي إحالة منحة الزوجة والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي 2023 للمصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.

‎وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن 18 و منحة الزوجة والبنات عن الربع الأول إلى المصرف المركزي لصرفها.

‎وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المنحة 1,153 مليون أسرة بقيمة 1,889 مليار دينار، إلى جانب مليون و 200 ألف زوجة مستفيدة من منحة إيفاء، بقيمة 481 مليونا دينار، حسب ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”.

‎المصدر: مصرف ليبيا المركزي + وزارة الشؤون الاجتماعية

