أعلن مصرف ليبيا المركزي إحالة منحة الزوجة والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي 2023 للمصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن 18 و منحة الزوجة والبنات عن الربع الأول إلى المصرف المركزي لصرفها.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المنحة 1,153 مليون أسرة بقيمة 1,889 مليار دينار، إلى جانب مليون و 200 ألف زوجة مستفيدة من منحة إيفاء، بقيمة 481 مليونا دينار، حسب ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + وزارة الشؤون الاجتماعية
The post منحة الزوجة والأبناء لـ3 أشهر تُحال إلى المصارف التجارية appeared first on ليبيا الأحرار.
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