“العابد” يتابع أعمال اللجنة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد”، اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس مع اللجنة المشكلة بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وشدد “العابد” خلال الاجتماع، على ضرورة أن تضع اللجنة توصيات لدعم الباحثين عن العمل ودعم رواد الأعمال، وتفتيش العمل ومعالجة المخالفات في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل.

وأكد “العابد” على أهمية توعية القطاع الخاص ووضع آليات لإلزامه بتطبيق الضمان الاجتماعي للعاملين به من العناصر الوطنية، إضافة إلى ضرورة أن تشكل اللجنة فرق للتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل الموسسات المصرفية والسجل التجاري والمصرف المركزي، لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

كما أوضح “العابد” أن هذه اللجنة المشكلة من عدة مؤسسات، منها وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الحكم المحلي وغيرها، حتى تصل إلى نتائج واستراتيجية وطنية للتشغيل من أجل ضمان تشغيل أكبر عدد من الباحثين عن العمل المسجلين في المنظومة، مؤكد على ضرورة وضع جدول مرتبات موحد للقطاع الخاص، بما يتناسب مع المهن والوظائف الموجودة.

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