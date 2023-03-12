ضبط أعمدة أبراج الضغط العالي تخص الكهرباء ومجهزة للبيع في الواحات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات من ضبط شخص داخل محل لبيع الخردة وبداخله أعمدة أبراج الضغط العالي تخص الشركة العامة للكهرباء مقطعة ومجهزة لغرض البيع .

وبحسب الداخلية، تمت عملية الضبط أثناء الجولات التفتيشية التي يقوم بها الفرع على محال بيع الخردة داخل المنطقة؛ وذلك بناء على تعليمات مدير عام الإدارة الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بضرورة متابعة هذه المحال وضبط أي تجاوزات داخلها، خاصةً فيما يتعلق بالمعدات والأسلاك المسروقة الخاصة بشركة العامة الكهرباء.