تحديثات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 13 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8083 دينار، مسجلاً انخفاضًا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1543 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8239 دينار، والدولار الكندي 3.499 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2535 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3092 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3092 دينار، والدينار التونسي 1.5295 دينار، والدرهم المغربي 0.4614 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: