الدبيبة يعلن قرب جاهزية صرف بطاقات 100 ألف دولار

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن قرب منح الإذن بصرف البطاقات الائتمانية فئة الـ100 ألف دولار للتجار وأصحاب الأشغال الخاصة وأصحاب الأنشطة الفردية.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته في ملتقى رجال الأعمال الليبيين، أن إصدار البطاقات سيسهم وبشكل كبير في تنظيم عملية التجارة واستيراد المواد الخام إلى ليبيا.

ودعا الدبيبة المصرف المركزي إلى وضع خطوات ميسرة لتسهيل الإجراءات لفئة صغار التجار بحصولهم على نصيبهم في الاستثمار والاقتصاد مما سيسهم في استقرار السوق خاصة في نقل العملة، منوها إلى تعزيز عمليات التواصل والتعاون بين التجار ومؤسسات الدولة وتقليل المخاطر التي قد تواجه الشركات، مشيراً إلى أن الوضع في ليبيا بحاجة إلى وقفة جادة من رجال الأعمال والتجار وتوحيد الكلمة والعمل على استثمار كافة الفرص في ليبيا للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي شهر فبراير، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارا بإصدار بطاقة إلكترونية (ماستر كارد وفيزا) بقيمة 100 ألف دولار سنوياً اعتباراً من بداية شهر مارس تسهيلاً وتشجيعاً لصغار التجار أصحاب الرخص الفردية والشركات الصناعية والخدمية.